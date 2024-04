Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną

- Obowiązku rejestracji elektronicznego konta poborowego (jest to dobrowolne),

- Aresztu majątku zgodnie z wyrokiem sądowym,

- Zakazu opuszczania granic Ukrainy w razie niewykonania obowiązków mobilizacyjnych.

Skutkiem przyjęcia ustawy będzie utrudnienie tym, którzy pracują poza granicami Ukrainy, uzyskanie dokumentów m.in. paszportu, a bez paszportu nie będzie można uzyskać wielu innych dokumentów, poza tym jest obowiązek posiadania dokumentu podróży przez cudzoziemca. – Niezależnie od tego, że w uzasadnieniu ustawy pozyskanie danych kontaktowych jest argumentowane jedynie potrzebą oszacowania liczby obywateli ukraińskich przebywających poza granicami Ukrainy to w perspektywie dłuższej dane te mogą zostać wykorzystane m.in. do doręczenia wezwania do stawienia się w TCK – przypuszcza Arakniuk.