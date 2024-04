Naczepy sprzedają się wolniej na całym świecie

W 2023 roku sprzedaż była mniejsza (rok do roku) o 8,5 proc. i wyniosła 139 015 pojazdów. Zapasy zmalały o blisko 12 proc. W 2024 roku spółka spodziewa się poprawy w Chinach i Ameryce Północnej, jednak słaba sytuacja gospodarki Europy nie pozwala na nadmierny optymizm wobec tego regionu. Szansę na wzrost sprzedaży dają kraje Azji leżące na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W 2023 roku chiński producent naczep CIMC zwiększył przychody o ponad 6 proc. do 3,2 mld euro (25,1 mld RMB). Zysk operacyjny sięgnął 3,3 mld RMB (powiększył się o 121 proc.), a netto wzrósł o 120 proc. do 313 tys. euro.

Wyniki są m.in. efektem wzrostu gospodarczego Chin, których PKB w 2023 roku powiększył się o 5,2 proc., a przewozy wzrosły o 8,7 proc. Rynki Europy i Ameryki Północnej wykazały stagnację.

Dział naczep kurtynowych i furgonów (klasyfikowane są w nim także chłodnie) zanotował obroty 576 mln dol. Dział cystern (w nim liczone są także betonomieszarki) zwiększył przychody o 35 proc. do 625 mln euro, na rynku północnoamerykańskim grupa zwiększyła przychody o ponad 5 proc. do 1,4 mld euro, a w Europie o 15 proc. do 385 mln euro.