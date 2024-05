Tramwajowe zakupy samorządów pod presją czasu

Polski producent już przegrał z Boznakaya w Jassy przetarg na 18 tramwajów. Wcześniej inny turecki producent: Durmazlar, dostarczył tramwaje do Olsztyna. Specyfikacja techniczna zawierała wiele niejasności, producenci taboru zadali 426 pytań, w tym 166 Siemens, 134 Pesa, 60 Newag i 36 Solaris/Stadler. Wpłynęła tylko jedna oferta, tureckiego producenta Durmazlar, a podpisana z nim umowa zakładała zamknięcie dostaw po 26 miesiącach.

Dostarczył on pojazdy po 44 miesiącach, nie spełniające na dodatek warunków kontraktu: nacisk osi przekraczał deklarowaną wartość, podobnie jak poziom hałasu, liczba miejsc siedzących była mniejsza od obiecanej. Miasto zamówiło tramwaje z wózkami skrętnymi, otrzymało z nieobrotowymi. Jednak oferta Durmazlara mieściła się w budżecie miasta, a pozostałe nie.

Jak będzie w przypadku rozstrzyganych i przygotowywanych przetargów nie wiadomo. Miasta mają puste skarbonki, wszyscy czekają na fundusze KPO, jednak muszą być one rozliczone do czerwca 2026 roku. Czasu zatem jest bardzo mało i po pierwsze nie wszystkie samorządy zdążą przygotować przetargi, bowiem wchodzą w grę czasochłonne uzgodnienia z producentami. Wymagania miast są tak różne (choćby przez rozstaw szyn i wielkość skrajni, co jest bardzo ważne dla modeli niskopodłogowych), że nie ma mowy o standardowym produkcie.

Czytaj więcej Produkty i Usługi Logistyka od Gdańska po Konstancę Dla polskich firm kraje Trójmorza są dużą szansą na rozwój. Sprawna logistyka jest niezbędna dla umocnienia się na kolejnych rynkach.

Po drugie producenci będą mieli duże trudności z dostawą pojazdów na czas. Wąskim gardłem są możliwości nie tylko własnych warsztatów, ale i wyspecjalizowanych dostawców.

Na koniec 2022 roku w Polsce było w piętnastu miastach 3070 tramwajów, z tego 1503 niskopodłogowych lub częściowo niskopodłogowych, podliczył GUS. Biorąc pod uwagę, że tramwaje użytkowane są przez 30 lat, rocznie w Polsce powinno być kupowanych co najmniej 100 tramwajów.