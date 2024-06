Niewybuchy na torach, podpalenia,... Co jeszcze nam grozi?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego notuje zwiększoną aktywność rosyjskich agentów. 27 maja, na terenie Warszawy, Pruszkowa oraz woj. pomorskiego, funkcjonariusze Agencji zatrzymali trzech mężczyzn – obywatela Polski oraz dwóch obywateli Białorusi – podejrzewanych o dokonywanie podpaleń obiektów w różnych częściach kraju.

ABW przypomina, że są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. W styczniu br. ABW zatrzymała obywatela Ukrainy, który czynił przygotowania do podpaleń obiektów na terenie Wrocławia. W toku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono i zabezpieczono m.in. przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych tego typu działań sabotażowych.

9 marca br. funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie, we współpracy z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Korczowej, zatrzymali 26-letniego ob. Ukrainy Oleksandra D., który – za pośrednictwem komunikatora internetowego – zachęcał obywatela Polski do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność ta miała polegać na udostępnieniu zdjęć pojazdów wojskowych, które przeznaczone były na pomoc dla Ukrainy i przekraczały granicę polsko-ukraińską. W zamian za udzielone informacje obywatel Polski miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 tys. euro.

Czytaj więcej Drogowy Sądne dni w porcie Calais Jutro będą zablokowane francuskie porty, ruch przez kanał La Manche będzie wstrzymany. Utrudnienia potrwają cały niemal miesiąc.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie zakończyło się 28 maja aktem oskarżenia.

Zarazem nasilają się ataki nachodźców na granicy z Białorusią. Zginął na niej żołnierz, a jego trzej koledzy z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, którzy bronili się przed atakami nachodźców strzelając ostrzegawczo, zostali oskarżeni przez prokuraturę. Rzeczniczka Prokuratury Generalnej stwierdziła: „Strzały padły w taki sposób, że naraziły migrantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia".