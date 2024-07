Koleje dużych prędkości do Berlina

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas berlińskiego spotkania 2 lipca z niemieckim odpowiednikiem Volkerem Wissingiem nalegał na elektryfikację kolejowych szlaków po niemieckiej stronie, aby ułatwić przewozy kolejowe między Polską i Niemcami. Zaproponował także rozpoczęcie prac nad wytyczeniem torów kolei dużych prędkości z Poznania do Berlina, aby w przyszłości uniknąć kłopotów planistycznych.

Reklama

Prezes PKP IC Janusz Malinowski przyznaje, że zainteresowanie ofertą przewozów do Niemiec jest duże i w grudniu dojdzie jedenasty pociąg (z Przemyśla do Berlina). – Chcemy wjeżdżać głębiej i także do innych miast – zaznacza prezes PKP IC. Może to być np. Lipsk.

Czytaj więcej Drogowy Iluzoryczne wzrosty rejestracji ciężarówek Wzrosty rejestracji samochodów ciężarowych po dziewięciu miesiącach spadków są iluzoryczne, poprawy w branży transportowej nie widać.

Rosną nie tylko międzynarodowe przewozy. PKP Intercity pobije w tym roku kolejny rekord. – W czerwcu z naszych usług skorzystało ponad 7 mln podróżnych, w lipcu i sierpniu będzie to zapewne ponad 8 mln każdego miesiąca. W całym roku przewieziemy 75, a może nawet 78 mln podróżnych – szacuje prezes PKP Intercity.

Tabor pilnie potrzebny

Spółka już uruchomiła ponad 50 pociągów więcej, wydłużyła składy. Łącznie powiększyła ofertę o 12 proc. Należąca do przewoźnika firma Remtrak wypuszcza miesięcznie po 75 wagonów po naprawach P3 i P4. W okresie letnim ograniczyła liczbę pracochłonnych napraw P5, aby przyspieszyć drobniejsze naprawy i obrót wagonami.