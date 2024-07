Odszkodowanie dla PKP Cargo za przewozy węgla w rękach sądu

Przyznaje, że zapoznanie się ze zgromadzonymi informacjami doprowadziło do wniosku, że spółka PKP Cargo podjęła się realizacji wykonania tzw. decyzji węglowych bez należytej staranności w zakresie weryfikacji podstawy prawnej działania oraz bez należytego zabezpieczenia interesów materialnych PKP Cargo, za co odpowiedzialny był ówczesny kolegialny zarząd spółki PKP Cargo. – Także sam sposób wykonania przedmiotowych decyzji wyrządził Spółce szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Stąd też zachodziła bezwzględna konieczność złożenia zawiadomienia przez obecny Zarząd Spółki do prokuratury – to obowiązek wynikający z przepisów prawa – podkreśla Wojewódka.

PKP Cargo przypomina, że jednocześnie pod rozwagę urzędu prokuratorskiego poddało również kwestię odpowiedzialności prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jako autora ww. decyzji oraz ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina. W ocenie zawiadamiających wymienieni funkcjonariusze publiczni wydając i wykonując ww. decyzje dopuścili się przekroczenia uprawnień, działając na szkodę interesu publicznego, tj. spółki, w której 33,01% posiada PKP S.A. – spółka w 100% Skarbu Państwa, czym mogli wypełnić dyspozycję art. 231 § 1 K.k.

Miało być 4,5 mln ton

W 2022 roku PKP Cargo poinformowało, że na skutek decyzji premiera musi zorganizować transport i rozwieźć po całej Polsce najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku 4,5 mln ton węgla ponad tę ilość węgla, którą zobowiązała się w tym roku przewieźć na zlecenie kopalń, elektrowni, elektrociepłowni i innych odbiorów.

PKP Cargo w komunikacie przyznawała, że „Co prawda decyzja premiera dopuszcza możliwość ograniczenia przez przewoźnika takich kontraktów na czas transportu węgla, i wypłacenie PKP Cargo odszkodowania przez Skarb Państwa za utracone przychody, ale Dariusz Seliga [ówczesny prezes] liczy, że nie będzie trzeba po ten instrument sięgać, i chce aby ewentualną konsekwencją tej decyzji były jedynie opóźnienia w realizacji pozostałych kontraktów spółki.”