Radomsko na zielonym korytarzu

Do Radomska przyjeżdża 8-10 pociągów tygodniowo, podobnie jak do Warszawy. Do Gądek, Kątów Wrocławskich i Dąbrowy Górniczej jest 5 połączeń w tygodniu.

Terminal znajduje się w mierzącej 164 ha strefie ekonomicznej, zaliczającej się do obszaru Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Była to dawna bocznica radomskiej spółki Metalurgia, przekazana miastu za zaległe podatki. Nie dopuściliśmy do jej rozbiórki, stała się węzłem kolejowo-drogowym dla potrzeb lokalnego przemysłu – opisuje prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Dodaje, że miasto wystąpiło do PKP PLK z wnioskiem o budowę wiaduktu nad torami. Dobuduje także dwie drogi wjazdowe do strefy ekonomicznej, co nastąpi w ramach wartej 60 mln zł rozbudowy strefy.

Czytaj więcej Logistyka Kontraktowa Czy ESG zagrozi istnieniu polskich firm? Osiągniecie celów zrównoważonego rozwoju podniesie koszty funkcjonowania firm i usług. Klienci nie są gotowi na wyższe stawki.

Rosną przewozy intermodalne

Radomsko to nie jedyny nowy terminal. Miesiąc wcześniej ruszył nowy terminal PCC Intermodal w Brzegu Dolnym. Rozbudowany kosztem 38 mln zł powiększył zdolności przeładunkowe o 50 proc. do 150 tys. TEU. Wzrost wydajności wynika z zastąpienia dwóch reachstackerów dwoma pół-automatycznymi suwnicami RMG, sterowanymi z budynku.

Schavemaker rozbudował ostatnio terminal kontenerowy w Kątach Wrocławskich. Wysyła z nich 5 pociągów tygodniowo do Moerdijk, o 1 więcej niż w czerwcu i dwa razy więcej niż w 2023 roku.