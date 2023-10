W skład zarządu powołani zostali jednogłośnie Adam Żołnowski, członek zarządu - dyrektor finansowy spółki Baltic Hub Container Terminal oraz Jacek Dubicki wiceprezes zarządu NTA. W skład Komisji Rewizyjnej Rady weszli Michał Faliszewski działający z ramienia spółki Gaspol, Przemysław Florek wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w spółce Balta oraz Henryk Groth, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-Usługowego „Siark-Port".

Dotychczasowym przewodniczącym był Jacek Klimczak prezes spółek Port Północny i Rudoport.

Rada Interesantów Portu, zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich jest organem doradczym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, a jej członkami są przedsiębiorcy działający na obszarze portu. Rada Interesantów to podmiot reprezentujący w szczególności interesy operatorów portowych świadczących usługi przeładunkowe, jak również spółek działających na terenie portu i świadczących usługi okołoportowe bez których funkcjonowanie portu jest niemożliwe. – Jesteśmy drużyną Portu Gdańsk. Wśród nas są zarówno operatorzy portowi, spedytorzy, przewoźnicy, firmy logistyczne, firmy odpowiedzialne za proces weryfikacji jakości, agencje morskie, celne, jak również wszystkie inne podmioty działające na terenie portu. Drużyna to jedność, to odpowiedzialność. Wszyscy musimy mieć świadomość, że gramy do jednej bramki. Będziemy dbali o dobry klimat inwestycyjny, by wzmocnić rolę podmiotów inwestujących w porcie poprzez stabilność i trwałość ich inwestycji. Chcemy nie tylko zaangażować Zarząd Portu w inwestycje, które są realizowane przez podmioty prywatne na terenie portu, ale również wyraźnie podkreślić znaczenie podmiotów, które reprezentujemy oraz ich pracowników w sukcesie, na który pracuje cała drużyna. – mówi Łukasz Greinke.

Przypomina, że inwestycje obecnie realizowane przez firmy na terenie portu mają wartość ponad 1 mld złotych. Jest to kwota porównywalna do inwestycji realizowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W latach 2016-2023 Greinke pełnił stanowisko prezesa portu.