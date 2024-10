Logistycy w gospodarce obiegu zamkniętego

Z urządzenia Paczkomat, przekazane przedmioty trafiają do sortowni InPost, a następnie wspólnym transportem do Fundacji Odzyskaj Środowisko. – W pierwszej połowie 2024 roku przetransportowaliśmy ponad 50 tys. przesyłek - 202 ton ekozwrotów. W 2023 roku było to ponad 64 tys. przesyłek – wylicza rzecznik InPost.

Sieć sklepów Żabka we współpracy z firmą Mass Loop, przy wsparciu GS1 uruchomiła pilotażowy program zbiórki jednorazowych opakowań po napojach w 120 sklepach w Bydgoszczy. Mogą je zwracać bezpośrednio u sprzedawców lub w EKOmatach, czyli urządzeniach do selektywnej zbiórki odpadów, za co otrzymują punkty w programie lojalnościowym. EKOmat rozpoznaje opakowania po kodzie kreskowym oraz numerze GTIN.

Wiedza o GOZ

W branży TSL wiedza o GOZ jest dość powszechna – 70% respondentów spotkało się z informacjami dotyczącymi tego obszaru, wynika z raportu DB Schenker.

Badani różnią się natomiast w opiniach, czy łatwo te informacje pozyskać (co trzeci twierdzi, że tak, podobna grupa jest przeciwnego zdania). Respondenci negatywnie natomiast oceniają kompletność i jakość tych informacji – na ich niską wartość wskazuje co piąty ankietowany (21%).