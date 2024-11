Coraz dłuższe ciężarówki na zagranicznych drogach

Resort infrastruktury od lat nie może zdecydować się na rozpoczęcie prób długi zestawów, które są tańsze w użytkowaniu od klasycznych tirów. Dwa zestawy o długości 25,25 m zstępują trzy klasyczne zestawy, które mogą mierzyć do 18,75 m.

Tymczasem przemysł przetwórczy i spedytorzy sięgają jeszcze większych oszczędności w transporcie. Od 2020 roku zestaw o długości 34 m i dmc 98 ton wozi autostradą E20 zrębki drzewne z tartaku do odległej o 20 km elektrowni. Operator podał, że oszczędność w zużyciu paliwa wynosi 30 proc.

Wreszcie po dekadzie badań i prób, szwedzka administracja drogowa zgodziła się, aby od 1 grudnia 2023 roku po wybranych szwedzkich drogach (łącznie z miejskimi) jeździły zestawy o długości 34,5 m. Drogi dla długich zestawów otworzyło w tym samym czasie 160 gmin. W sumie sieć mierzy 700 km dróg krajowych i 240 km dróg niższej kategorii.

Według obliczeń Szwedzkiego Urzędu Transportu długie zestawy mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 4–6 procent. Dla właściciela samochodów dłuższe zestawy to także oszczędność. Spalanie jest mniejsze o 20 proc. w stosunku do zestawów o długości 25,25 m i nawet o 40 proc. w stosunku do zestawów mierzących 18,75 m.

Piętrowo też można

Australia słynie z bardzo długich zestawów, jednak nawet tam nie mogą być zbyt długie, szczególnie w portach, gdzie miejsce jest ograniczone. Jeden z większych australijskich operatorów logistycznych, spółka Qube (3,5 mld dol. australijskich obrotu w 2023 roku, ponad 200 lokalizacji o łącznej powierzchni składowej i przeładunkowej 800 tys. m kw.) rozpoczęła próby pociągów drogowych przewożących kontenery ładowane piętrowo.