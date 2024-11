Kontrole i plomby na kontenerach z Ukrainy

Spedytorzy oraz przewoźnicy kolejowi zaapelowali w liście Polskiej Izby Spedycji i Logistyki do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o usprawnienie kontroli na granicy z Ukrainą. Zaproponowali przeniesienie do portów morskich kontroli celnych tych ładunków, które przewożone są tranzytem przez Polskę. – Propozycja przewoźników dotycząca przeniesienia części kontroli do portów morskich nie jest możliwa do spełnienia. Obecnie występuje ryzyko związane z wprowadzaniem na terytorium RP towarów objętych ograniczeniami, zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym również trwający konflikt zbrojny w Ukrainie – tłumaczy Wydział Prasowy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wymiana skanera

KAS podkreśla, że „czas trwania odprawy celnej towaru w znacznej mierze zależny jest od sprawnego i szybkiego udostępnienia przewożonego towaru. W szczególności w ruchu kolejowym jest to istotne, z uwagi na konieczność podstawienia wagonu przez przewoźnika, spedytora do odpowiedniego do kontroli miejsca przy rampie wyładunkowej czy w terminalu przeładunkowym”.

Administracja skarbowa przyznaje, że „drobne uciążliwości dla przewoźników mogą występować jedynie w przejściu kolejowym w Medyce, gdzie przeprowadzana jest modernizacja skanera RTG, co powoduje konieczność zastosowania alternatywnych metod kontroli ze szczególnym uwzględnieniem kontroli fizycznej towaru”.

Przewoźnicy uważają, że działania KAS są niezbędne, ale kontrole na granicy powinny odbywać się tylko w określonym ściśle reżimie czasowym. – Gdy się nie da w wyznaczonym czasie i potrzebna jest większa kontrola, wówczas powinna być ona zarządzana automatycznie (a nie tylko jak dziś sporadycznie) w porcie. Dzięki temu i KAS będzie miał wszystko sprawdzone co musi sprawdzić i przewoźnicy będą mogli przejeżdżać rozkładowo przez granicę i nikt nie będzie zarzucał Polsce braku koordynacji działań – wskazuje Marketing&Development Manager PCC Intermodal Monika Konsor-Fąferek.