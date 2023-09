Słabe perspektywy producentów naczep

W pierwszej połowie roku Grupa Wielton wypracowała 1 701,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwiększając jej wartość o 4 proc. rdr, przy sprzedaży 10 762 sztuk, co oznacza spadek o 10 proc. rdr. Wynik EBITDA wzrósł o 11 proc., do 108,5 mln zł, marża EBITDA poprawiła się o 0,4 pp., do 6,4 proc. – Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym, utrzymaliśmy pozytywny trend na poziomie przychodów ze sprzedaży i wyniku EBITDA – podkreśla prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Zysk netto Grupy wyniósł 53,5 mln zł. – W pierwszej połowie bieżącego roku obserwujemy znaczne schłodzenie popytu na naczepy na większości rynków europejskich. Ze spadkową tendencją rynkową będziemy mieć do czynienia przez najbliższe miesiące – podkreśla CEO Grupy Wielton Mariusz Golec.

– Dzięki dywersyfikacji rynkowej, szerokiemu portfolio produktowemu i rozbudowanej sieci sprzedaży wypracujemy satysfakcjonujące wyniki. Naszą dużą przewagą konkurencyjną są także synergie produktowe w Grupie, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko wprowadzić pojazdy do oferty kolejnych spółek. Z sukcesem wprowadziliśmy rozwiązania Guillén do oferty brytyjskiego Lawrence David, a obecnie wdrażamy produkty Wieltonu do portfolio hiszpańskiego Guillén – wyjaśnia Golec.

Malejący popyt na głównych rynkach

Rejestracje francuskiej spółki Fruehauf, wyniosły 2 216 szt., o prawie 11 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2022 roku. Z udziałami wynoszącymi 19,4 proc. (20,0 proc. w pierwszych sześciu miesiącach ub.r.) spółka zachowała pierwsze miejsce na rynku francuskim, który zmalał o ok. 8 proc. rdr. Sprzedaż produktów marki Fruehauf zmniejszyła się o 13,0 proc. do 2 273 szt. Spółka utrzymała przychody na podobnym poziomie, wynoszącym 384,1 mln zł (wzrost o 0,2 proc.), jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka zwiększyła już moce produkcyjne i zdigitalizowała proces logistyczny, trwają przygotowania do prezentacji nowych modeli Fruehauf’a.