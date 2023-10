Słabe prognozy na przyszły rok dla importerów ciężarówek

Zauważa, że w ostatnich dniach obserwuje wręcz niewielkie ożywienie w zapotrzebowaniu na nowe pojazdy.

Dyrektor zarządzający Ford Trucks w Polsce i krajach nadbałtyckich Jarosław Abramczyk także uważa, że sierpień był zafałszowany przez wymuszone rejestracja z powodu obowiązku wyposażenia samochodów w tachografy nowej generacji. – Teraz widać stabilizację, z dużymi przewoźnikami ciągle jest o czym rozmawiać, ale to co podpisujemy, to nie to co miesiliśmy w planach i założeniach na ten rok. Konsolidacja branży transportowej jest widoczna. Duże firmy mają łatwiej i są bardziej odporne na kryzysy. Małe zapłaciły cenę za zbyt duże zakupy i szybki rozwój – stwierdza Adamczyk.

Importerzy notują wiele bankructw mniejszych firm transportowych, co jest konsekwencją spadku przewozów i obniżenia stawek frachtów. W wielu wypadkach prowadzenie działalności przewozowej jest deficytowe. Przedsiębiorcy kupowali nowe ciężarówki po wysokich cenach, więc raty miesięczne przekraczają 2 tys. euro, czyli koszt, który jeszcze nie tak dawno był nie do wyobrażenia. Żeby płacić tak wysoką ratę trzeba mieć dobrze płatną pracę, a ta jest trudna do znalezienia, bo na kurczącym się rynku nadawcy renegocjują stawki frachtowe. Przewoźnicy walczą o zachowanie płynności, a gotówka jest królem.

Czytaj więcej Morski Czechom bliżej do Bałtyku czy Adriatyku? Porty w Polsce i adriatyckie ścigają się o obsługę zleceniodawców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na obu akwenach trwają duże inwestycje, a wygranymi są spedytorzy oraz ich klienci.

Rekord w Europie

Rejestracje utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ wydawane są samochody zamawiane kwartały wcześniej. – Nie zapominajmy, że ten rok i tak ma szanse skończyć się rekordowym wynikiem w skali całej Europy (EU-27+3): liczba rejestracji do końca sierpnia to ponad 240.000 co oznacza 26-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym – podlicza dyrektor DAF.

Jednak importerzy przyznają, że napływ nowych zamówień jest mniejszy i prognozy na 2024 rok są znacznie skromniejsze.