Czy politycy zafundują przewoźnikom parkingi?

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), Europejska Organizacja Bezpiecznych Parkingów (ESPORG) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) wezwały Unię Europejską do budowy bezpiecznych parkingów dla ciężarówek.

Między negocjatorami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady odbędzie się 14 listopada trilog. Przedstawiciele branży transportowej domagają się od polityków uzgodnienia realistycznych i rygorystycznych terminów budowy bezpiecznych parkingów dla ciężarówek (SSTPA) w sieci bazowej i kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Niedawno przyjęte rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliwowej (AFIR) daje dobry powód dla przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-T. AFIR określa wymóg posiadania co najmniej dwóch publicznie dostępnych stacji ładowania energii elektrycznej na każdym parkingu dla ciężarówek do końca 2027 roku, zwiększając liczbę do czterech do końca 2030 roku. Odpowiednia rozbudowa takiej infrastruktury nie będzie jednak możliwa bez wystarczającej liczby bezpiecznych parkingów dla ciężarówek. – Jako potrzebne rozwiązanie, bardzo doceniamy podejście Parlamentu Europejskiego do ustalenia lokalizacji parkingów w sieci bazowej co 100 km od 2030 roku oraz w sieci kompleksowej od roku 2040. Wyprzedziło to o 10 lat terminy zaproponowane przez Komisję Europejską, zgodnie z pilnością potrzeb sektora. Jednakże ogólne podejście Rady znacząco osłabiło ambicję Komisji Europejskiej utworzenia pełnej sieci parkingów w całej Unii Europejskiej poprzez niejasne zobowiązanie do podjęcia „wszystkich możliwych wysiłków” – ocenia przedstawicielka IRU w Brukseli Raluca Marian.