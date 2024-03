Utrudnienia na przejściu w Barwinku i na granicy z Ukrainą

Zauważa, że od lat nic się nie zmieniło. – Strajkują rolnicy i polska strona na granicach pracuje bardzo opieszale i dochodzi do znacznego spowolnienia odpraw. Dołhobyczów i Zosin są całkowicie zablokowane, ponieważ nie są puszczane żadne auta wracające na pusto. Jedyna działająca granica to Niżankowice, a tam teraz jest ponad 35 km kolejki! To jest ponad tydzień stania. Jak kierowca ma stać tyle czasu bez jakichkolwiek warunków? Uniemożliwia nam to realizowanie transportów – wskazuje właścicielka firmy.

Zaznacza, że rolnicy protestują przeciwko wwozowi żywności, a w kolejkach stoją ciężarówki jadące na pusto. – Ukraińcy cały czas utrudniają przejazd pustym polskim autom. Po to jest elektroniczna kolejka – uważa Kornet.



Po ustawieniu blokad przez rolników liczba odprawianych ciężarówek do ok. 2 tys. dziennie. Zanim pojawiły się blokady w listopadzie, celnicy lubelskiej KAS odprawiali dziennie 3,7-4,1 tys. samochodów ciężarowych. W grudniu liczba spadła do 2,6-2,8 tys. samochodów ciężarowych, na początku stycznia do 1,5-2 tys. Pod koniec stycznia powróciła do tempa znanego z okresu sprzed blokad.