Poczta Polska powalczy o drobnicowe przesyłki

Operator inwestuje także w cyfryzację. – Trwają prace nad budową systemu TMS. Obecnie do obsługi przesyłek paletowych korzystamy z systemu miniTMS – wyjaśnia wiceprezes.

Poczta Polska zamierza stosować w sieci drobnicowej technologię RFID. – Wymaga to jednak zmian w systemie informatycznym wykorzystywanym do obsługi przesyłek paletowych. Wyniki zakończonej części badawczej projektu RFID wskazują, że technologię RFID należy wdrożyć w usługach drobnicowych, co znacząco wpłynie na optymalizację kosztów i poprawę jakości usług – zaznacza Bodziony. – Trwają prace nad założeniami projektu wdrożeniowego RFID w Poczcie Polskiej. Po zakończeniu tych prac, będzie można określić ścieżkę tworzenia systemu. Jednak Poczta Polska nie tworzy samodzielnie systemów IT. TMS jest tworzony przez spółkę z Grupy Kapitałowej - Poczta Polska Usługi Cyfrowe – podkreśla wiceprezes PP.

Są to duże inwestycje, a jak słychać z doniesień prasowych, firma cierpi na duże problemy finansowe. – Ma jednak dostać ponad 2 mld zł wsparcia na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2024 i 2025. To na pewno podreperuje budżet Poczty Polskiej. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania (wspomniany TMS, RFID itp.) są konieczne, aby usprawnić procesy i być bardziej konkurencyjnym na rynku. Podobnie inwestycje w infrastrukturę logistyczną – zapewnia dyrektor Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Adwokat dr Mateusz Chołodecki podkreśla, że rozwój i ekspansja Poczty Polskiej w segmencie przesyłek drobnicowych powinna być realizowana w oparciu o przesłanki biznesowe. – Mając jednocześnie na względzie fakt, że to podstawowy rodzaj działalności operatora i ewentualne się wycofanie się z „drobnicy” powinno być szczególnie ostrożnie rozważane – zaznacza Mateusz Chołodecki.

Rynki międzynarodowe

Poczta Polska walczy nawet na rynku międzynarodowym, który także wydaje się być już zagospodarowany przez koncerny i alianse. Międzynarodowy serwis drobnicy paletowej odbywa się w systemie CTL. Bodziony wyjaśnia, że do systemu należą różne firmy przewozowe z poszczególnych krajów, ale nie są to poczty narodowe tylko prywatne firmy przewozowe.