Fatalny marzec dla przewoźników drogowych

Prawie we wszystkich krajach związkowych przebieg spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tylko w Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii przebiegi nie zmieniły się. W Bremie, Szlezwiku-Holsztynie, Kraju Saary, Hamburgu, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim i na Pomorzu przebieg spadł od 2,2 proc. do 3,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W pozostałych krajach związkowych spadek wynosi od 0,9 proc. do 1,3 proc.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnicy domagają się zawieszenia wydawania licencji Regionalne stowarzyszenia przewoźników drogowych wystosowały do premiera list, domagając się pilnej pomocy od państwa.

W marcu 2024 r. na drogach federalnych i autostradach federalnych poruszało się około 1,040 mln pojazdów podlegających opłatom.

Jeśli chodzi o przejazdy przez granice, na przejściach granicznych z Belgią, Austrią i Luksemburgiem nastąpił spadek o 1,1 — 1,7 proc. w porównaniu do wcześniejszego miesiąca. Większy spadek od 2,0 do 4,8 proc. zanotowano na granicy ze Szwajcarią, Danią i Polską. W przypadku Czech i Holandii liczba przejazdów nie zmieniła się, a jedynie na przejściach granicznych we Francji nastąpił wzrost o 1,2 proc.