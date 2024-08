Transport pod okiem inspektorów

Natomiast Inspekcja Transportu Drogowego przyjrzy się bliżej kwestiom związanym z poprawnym wykorzystywaniem możliwości dojazdów do baz przedsiębiorców lub do miejsca zamieszkania kierowców. Należy pamiętać, że kierowca może prowadzić pojazd przez 12 godzin pod warunkiem zachowania właściwych przerw od jazdy tak, by dotrzeć do miejsca, w którym odbierze tygodniowy odpoczynek. – Wydłużony czas jazdy dziennej wymaga zastosowania opisu na rewersie wydruku z tachografu, przy czym kierowca musi uzasadnić wydłużony okres prowadzenia pojazdu i wykazać, że czynność tą można w pełni usprawiedliwić – wyjaśnia Ordon.

Zaznacza, że elementem kontroli służb będą również kwestie związane, m.in. z długością trwania czasu pracy kierowców, długością trwania dojazdów do miejsc innych, niż zwyczajowe miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz okresem aktywności na przejściach granicznych w ramach przepraw promowych i kolejowych.

Ekspert podkreśla, że nowe tachografy VDO nie zapiszą na karcie kierowcy starego typu (wydanej przed sierpniem 2023 roku) informacji o przekroczeniu granicy. Tą możliwość dotyczy tylko tachografów Stoneridge. – Ustawodawstwo nie przewiduje możliwości wymiany karty ze względu na chęć dostosowania się do nowych urządzeń rejestrujących – przyznaje Ordon.

Inspektorzy szczególną uwagę mają zwrócić na weryfikację legalności zatrudnienia w przypadku osób z tzw. wysokiego ryzyka migracyjnego (tj. Azji, Afryki Północnej, Ameryki Środkowej i Południowej). – Kontrole mają ujawnić przypadki dotyczące, m.in. zatrudniania pracowników bez zawarcia pisemnej umowy o pracę czy braku dopełnienia obowiązku zgłaszania ich do zakładu ubezpieczeń społecznych. Sprawdzane będą również sytuacje, w których dochodzi do wypłat wynagrodzeń „pod stołem”, czyli poza oficjalnym obiegiem i bez odprowadzenia należnych składek na ZUS i podatek dochodowy – podaje przykłady ekspert Inelo.