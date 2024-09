Przewoźnicy przesiadają się z nowych na stare ciężarówki

Aktywa, które parzą

Ostrożność przewoźników jest wyjątkowa. – Bardzo uważnie patrzymy na rynek i wyczekujemy jakichś pozytywów. Na dzień dzisiejszy zredukowaliśmy flotę o ok. 20 proc., ale dalej nie chcemy tego robić, ponieważ później ciężko będzie się odbudować. Najgorszą kwestią obecnie jest to, że „parzą” własne zasoby. Jeżeli masz na swojej liście kosztowej: kierowcę, paliwo, leasing, itd. to nie zarobisz. Teraz żyją organizacje spedycyjne w koncepcie: kupił / sprzedał. Liczę na to, że końcówka roku pokaże jaskółki pozytywów dla naszej branży – zaznacza prezes ZET Tansport Jan Załubski.

Wyczekiwane ożywienia gospodarcze zależne jest od kilku czynników. – Aktywność przewoźników jest powiązana z gospodarką i pozostanie w stagnacji do chwili, kiedy niemiecka nie da oznak zmian lub pozytywnego trendu. Na taki ogólny wzrost wymiany gospodarczej wymiany nie ma co liczyć i nie należy spodziewać się zwrotu w popycie na transport – ostrzega prezes Zrzeszenia Międzynarodowych przewoźników Drogowych Jan Buczek.

Instytut ifo zredukował prognozę jesiennego wzrostu niemieckiej gospodarki z plus 0,4 proc. do 0 proc. Na przyszły rok ze spodziewanych 1,5 proc wzrostu obniżył prognozę od 0,9 proc. Instytut przypomina, że produkcja budownictwa zmaleje w tym roku o 3,1 proc., a produkcja przemysłowa zmaleje o 2 proc. Coraz gorsze są nastroje w przemyśle, w tym samochodowym, w którym wskaźnik w sierpniu zmalał do minus 24,7 punktów z 18,5 punktu w lipcu.

ifo zaznacza również, że niemieckie inwestycje są zbyt małe w stosunku do potrzeb, zaś konsumenci oszczędzają, współczynnik oszczędności wzrósł do 11,3 proc., gdy średnia długoterminowa wynosi 10,1 proc.

Zmodyfikować prawo

Dyrektor DAF Trucks Polska uważa, że we wrześniu można się spodziewać nieco lepszego wyniku niż w ub. roku. – Baza tym razem jest niska - 1950 rejestracji w ciężkim segmencie, ale pozostałe miesiące będą na podobnym lub nieco niższym poziomie niż w analogicznym okresie – przewiduje Piszczek.