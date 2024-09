Potężny wzrost liczby restrukturyzacji wśród firm transportowych

W 2023 roku sądy ogłosiły 13 postanowień o upadłości firm z branży transportowej. To o 10 mniej niż w 2022 roku i o 4 mniej niż w 2021 roku, podlicza firma MGBI, która zajmuje się przetwarzaniem i analizą danych z KRZ, MSiG, KRS, CEIDG, REGON. – Patrząc wyłącznie na liczbę upadłości firm w branży transportowej można dojść do wniosku, że ta gałąź polskiej gospodarki najgorsze chwile ma już za sobą. Nie jest to jednak prawda. Zgłosiło się do nas kilkadziesiąt firm z tej branży, co już stanowi dowód na jej nie najlepszą kondycję – wskazuje kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Cantinuum restrukturyzacje Sylwia Szerenos.

W 2023 roku w branży transportowej ubyło postępowań upadłościowych, ale przybyło restrukturyzacyjnych. Najwięcej upadłości nastąpiło wśród firm zajmujących się transportem drogowym towarów.

Czytaj więcej Drogowy Rząd podłożył nogę przewoźnikom samochodowym Rząd nie przewiduje dopłat do wymiany tachografów cyfrowych w ciężarówkach transportu międzynarodowego. KE podwyższa kary za niekompletne zapisy tachografów.

Najbardziej zadłużone firmy, które w 2023 roku ogłosiły upadłość to HK Logistics z sumą zobowiązań sięgającą 38,4 mln zł, ZTE Radom z blisko 24 mln zł zobowiązań, Brit-Pol z 11,6 mln zł, DFL Transport (6,9 mln zł) i EL Trans (5,3 mln zł).

Firmy zajmujące się transportem drogowym towarów przodują w obu rankingach dotyczących restrukturyzacji. Średni czas istnienia firmy z branży transportowej, która ogłosiła upadłość w 2023 roku wyniósł 10,8 lat (rok wcześniej było to 16 lat), a rozpoczynającej restrukturyzację – 10 lat.