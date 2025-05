Ciężarówki na miarę jadą z Niepołomic do Australii

Produkcja w MAN Niepołomice ogólnie zmalała o 10,3 proc. do 44 324 sztuk, ale w ciężkich samochodach zmniejszyła się o 19,8 proc. do 31 363 aut, gdy w średnich wzrosła o 22,3 proc. do 7762 egzemplarzy i w lekkich o 31,2 proc. do 5199 pojazdów. W najlżejszej kategorii znalazła się jedna sztuka pierwszego modelu elektrycznego.

Polscy klienci odebrali 3739 ciężarówek z Niepołomic, wśród nich znalazła się 300-tysięczna ciężarówka MAN, która trafiła 31 października do klienta prosto z linii produkcyjnej. Nabywcą jubileuszowego ciągnika MAN TGX 18.520 4x2 BL SA jest firma MCG Logistics – rodzinne przedsiębiorstwo transportowe założone w 1996 roku przez Mirosława Maszońskiego, pod ówczesną nazwą Maszoński Logistic.

Fabryka wysłała na eksport 40 585 pojazdów. Główne zagraniczne rynki to Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Włochy, Turcja, ale też egzotyczne kraje jak: Korea Południowa, Algieria, Togo, Oman, Kuwejt, Egipt.

Ten rok zapowiada się jednak jako znacznie trudniejszy. W pierwszym kwartale roku dynamika spadku liczby rejestracji samochodów ciężarowych i furgonów pogłębiła się w stosunku do 2024 roku. Rejestracje sięgnęły 72 941 sztuk i były o 16 proc. mniejsze niż w tym samym okresie 2024 roku, podliczyło Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA.