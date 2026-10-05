Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (TLP), wspólnie z przedstawicielami MAN Truck & Bus Polska, Iveco Poland, Lontex (Superpanther), Ford Trucks Polska, Renault Trucks Polska, Volvo Trucks Poland oraz Daimler Truck Polska (Mercedes-Benz Trucks), wystosował pilny apel do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o natychmiastowe przyspieszenie obsługi wniosków w programie wsparcia dla zeroemisyjnych pojazdów kategorii N2 i N3.

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Mija 1,5 roku efekty mizerne

Pomimo uruchomienia naboru 30 maja 2025 roku, proces ten jest obecnie zablokowany. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pozytywną ocenę swoich wniosków, od wielu miesięcy tkwią w stanie niepewności, czekając na zawarcie ostatecznych umów.

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Taka sytuacja rodzi szereg bardzo poważnych konsekwencji dla przewoźników, producentów i klientów:

- Uniemożliwia terminowe wdrożenie pojazdów do obsługi zakontraktowanych operacji logistycznych.

- Generuje ryzyko niewywiązania się z kontraktów, utraty klientów oraz naliczenia kar umownych.

- Grozi utratą zarezerwowanych terminów produkcyjnych, wzrostem cen pojazdów oraz zmianą warunków leasingowych.

- Może skutkować rezygnacją wielu firm z projektów zeroemisyjnych oraz całkowitą utratą zaufania do instrumentów wsparcia publicznego.

Sygnatariusze domagają się niezwłocznego zakończenia procesu kontraktacji oraz dostarczenia każdemu wnioskodawcy konkretnego i realnego harmonogramu dalszego procedowania. Branża oczekuje również pilnego spotkania roboczego z NFOŚiGW w celu wypracowania planu naprawczego.

Przewoźnicy, którzy złożyli wniosek o dopłatę są zawieszeni w próżni, w niepewności kontraktowej i finansowej. Pozawierali kontrakty na przewozy „bezemisyjne” których z braku taboru nie są w stanie wykonywać i nie wiedzą, kiedy będą mogli przystąpić do ich realizacji. Nie są nawet w stanie wynająć pojazdu zastępczego, bo skalkulowanie stawki zależy do okresu najmu.

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Opóźnienie w zawieraniu kontraktów podważa zaufanie do publicznych instrumentów wsparcia. Wreszcie stawia polskie firmy w trudnej sytuacji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. – Zagraniczni konkurenci od lat korzystają ze skutecznego wsparcia swoich rządów w transformacji klimatycznej. Takiego wsparcia pozbawieni są natomiast ci polscy przewoźnicy, którzy zdecydowali się odważnie postawić na pojazdy zeroemisyjne, przez co z każdym miesiącem zwłoki tracą swoją rynkową konkurencyjność – wskazuje prezes TLP Maciej Wroński.

Pierwsze umowy

NFOŚiGW zawarł pierwszą umowę na dofinasowanie zakupu elektrycznej ciężarówki dopiero 25 września 2026 roku. Pierwszym beneficjentem programu NFOŚiGW została spółka Trans Południe, a nowy zeroemisyjny ciągnik siodłowy wykorzysta do transportu towarów. Elektryczna ciężarówka zastąpi użytkowany przez firmę pojazd spalinowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln zł, natomiast NFOŚiGW przyznał spółce Trans Południe na realizację inwestycji ponad 377 tys. zł dofinansowania.

Producenci uważają, że program NFOŚiGW jest kluczowym instrumentem uruchomienia rynku zeroemisyjnego transportu ciężkiego, a powodzenie planów funduszu zależy od liczby pojazdów wprowadzonych do użytkowania. – W ramach kompleksowego systemu wsparcia zeroemisyjnego transportu ciężkiego, obejmującego infrastrukturę ładowania, sieciową oraz pojazdy NFOŚiGW przeznaczy 6 mld zł. Finansujemy powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania oraz blisko 4000 pojazdów – stwierdza zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Paweł Augustyn.

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NFOŚiGW podpisał 27 lipca 2026 roku z operatorami systemów dystrybucyjnych umowy na realizację rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużej mocy. Za 1,26 mld zł powstanie lub zostanie rozbudowanych 147 miejsc dostarczania energii, o łącznej mocy 493 MW.

Fundusz zatwierdził 11 czerwca 2026 roku wsparcie 170 przedsięwzięć, w ramach których powstaną 843 ogólnodostępne stacje ładowania dla transportu ciężkiego. budowę magazynów energii oraz rozwój infrastruktury o łącznej mocy przekraczającej 600 MW. Nowa infrastruktura powstanie przede wszystkim wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz w centrach logistycznych i bazach transportowych.

NFOŚiGW utworzyło w 2025 roku trzy programy, które mają pomóc we wdrożeniu dyrektywy AFIR. Budżet sięga 6 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego, po 2 mld zł na dofinasowanie zakupu ciężarówek, budowy ładowarek i modernizację sieci dystrybucyjnej.