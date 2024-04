Powstanie polsko-amerykański zakład recyklingu akumulatorów

Ascend Elements i Elemental Strategic Metals powołały 8 kwietnia spółkę AE Elemental, z zadaniem recyklingu akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Siedzibą spółki jest Zawiercie, gdzie znajduje się także Elemental Strategic Metals. W tym mieście powstanie zakład recyklingu akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Reklama

Roboty budowlane ruszą jesienią

W obiekcie prowadzony będzie demontaż, rozładowanie i recykling akumulatorów EV. Produktem końcowym będzie tzw. czarna masa wykorzystana między innymi do produkcji materiałów do nowych akumulatorów EV, w tym aktywnego materiału katodowego (CAM) i prekursora katody (pCAM). Zakład będzie miał zdolność recyklingu do 12 000 ton akumulatorów rocznie, czyli około 28 000 akumulatorów EV rocznie.

Czytaj więcej Firmy Marka Ekol znika z Europy DFDS kupił od Ekol Logistics międzynarodową sieć transportową łączącą Turcję i Europę. Tm samym marka Ekol znika z UE, utrzyma się jednak w Turcji i na Ukrainie.

Właściciele AE Elemental zamierzają rozpocząć jesienią 2024 roku budowę instalacji do ekstrakcji litu o zdolności produkcyjnej do 20 000 ton metrycznych czarnej masy rocznie, która ma rozpocząć działalność operacyjną w 2026 roku.

Ponadto planują rozpocząć budowę zakładu recyklingu akumulatorów do EV w środkowych Niemczech. Będzie miał on zdolność recyklingu do 25 000 ton akumulatorów rocznie, czyli około 58 000 EV rocznie. Nie jest wykluczone, że kolejne zakłady recyklingu powstaną w Polsce.