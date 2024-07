Elektryki mają pod górę

W pierwszym kwartale 2024 roku rejestracje elektryków powiększyły się o 2 proc., ale ich udział zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,4 pp., do 7,7 proc. W pierwszym kwartale Ford umocnił prowadzenie do 61 proc. rejestracji, gdy udziały Daimlera zmalały do 7 proc., a na trzeciej pozycji znalazła się Grupa CHN z 6-procentowym udziałem, wylicza Autovista24.