Kto wytrzyma ceny syntetycznych paliw?

Tak zwane „zmniejszenie śladu węglowego” w regulacjach Zielonego Ładu wymusza zastosowania paliw innych niż kopalne. W przypadku transportu drogowego może to być (Hydrotreated Vegetable Oil), czyli hydrorafinowany olej roślinny. Wytwarzany jest ze zużytych olejów jadalnych oraz tłuszczy zwierzęcych.

Produkcja HVO sięga 6,5 mln ton rocznie, z czego połowę w Europie w dziewięciu rafineriach. HVO jest podobne w składzie chemicznym i właściwościach do paliwa pochodzenia mineralnego, więc cały proces dystrybucji poprzez 140 tys. stacji w Europie jest taki sam jak dla znanego oleju napędowego.

Zaporowe ceny

Przygotowany na zlecenie European Research Institute for Gas and Energy Innovation raport o alternatywnych paliwach w transporcie dalekodystansowym wylicza, że HVO będzie tańszy od innych alternatywnych paliw. Koszt wytworzenia kilograma wynosi ok. 79 centów (bez podatków), gdy produkcja syntetycznego diesla metodą Fischer-Tropscha (masowo używana przez Niemców podczas wojny) kosztuje od 3 do 5 euro w zależności czy prąd pozyskiwany jest z ogniw fotowoltaicznych czy wiatraków.

Wyprodukowanie kilograma syntetycznego metanu będzie kosztować ok. 3,5-5 euro, bez doliczania kosztów sprężenia lub skroplenia gazu. Kilogram wodoru kosztuje 6-8 euro, wszystkie ceny bez podatków.