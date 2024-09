Elektryczne ciężarówki w cieniu sprzedaży aut osobowych

Wszystko jest przygotowane do wprowadzenia elektromobilności w ciężkim wydaniu, za wyjątkiem infrastruktury do ładowania akumulatorów oraz… przekonania przewoźników do nowych napędów. Co prawda duzi operatorzy logistyczni chwalą się próbami elektrycznych ciężarówek i z dumą ogłaszają zamówienia dziesiątków lub setek elektrycznych modeli, lecz podejście większości firm transportowych jest sceptyczne.

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów ACEA podliczyło, że w pierwszej połowie roku udział bateryjnych napędów elektrycznych sięgnął 5,8 proc., w segmencie ciężarówek 1,9 proc.

Badająca rynek motoryzacyjny firma Autovista24 wylicza, że w pierwszym kwartale roku furgony (głównie o dmc 4,25 tony) stanowiły 48 proc. rejestracji, podwozia 37 proc., pojazdy komunalne i specjalne 8 proc. a ciągniki siodłowe 7 proc.

W segmencie ciężkim o dmc powyżej 16 ton, w pierwszym kwartale 2024 roku udział rejestracji e-ciężarówek sięgnął 2,2 proc., gdy rok wcześniej wyniósł 1,8 proc. Od e-ciężarówek odstrasza wysoka cena (2-2,5 razy wyższa od diesli), niewielki zasięg i brak elastyczności użytkowania.

Zmienione plany

Branża motoryzacyjna zastanawia się, czy rejestracje e-ciężarówek potoczą się tak jak e-osobówek. W sierpniu ich rejestracje w UE zmalały rok do roku o 44 proc. do 92,6 tys. sztuk, a ich rynkowy udział skurczył się do 14,4 proc. z 21 proc. w sierpniu 2023 roku.