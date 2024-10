Przemysł motoryzacyjny porażony prądem

Partner w firmie AutomotiveSuppliers.pl Rafał Orłowski dodaje, że elektromobilność ma negatywny wpływ także na przemysł motoryzacyjny w Polsce. – Widoczne są te same trendy co w Europie: zamykają się zakłady, ostatnie przykłady to fabryka łożysk Toho Poland w Radomiu, fabryka silników FCA Powertrain, w Bielsku. Następuje redukcja zatrudnienia np. w MA Poland, Michelin. To samo dzieje się w Czechach, Bułgarii i Rumunii – wskazuje Orłowski.

To nie koniec niekorzystnych zmian, którym muszą stawić czoła dostawcy części. Zrzeszająca producentów komponentów Polska Grupa Motoryzacyjna także ocenia jak będzie wyglądał rynek wtórny. – Dla aftermarketu zmiana będzie ogromna. Rynek na pewno będzie zupełnie inny co do wielkości i asortymentu. Pojazd elektryczny jest po prostu konstrukcyjnie prostszy niż współczesne jednostki spalinowe i w perspektywie 15‑20 lat w produkcji nowych samochodów nie będziemy potrzebować części silnikowych, itp. – zaznacza dyrektor generalny Scania Polska Wojciech Rowiński.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA przypomina, że branża motoryzacyjna jest kamieniem węgielnym gospodarki Europy. Tymczasem z danych JATO Dynamics wynika, że w pierwszym półroczu udział chińskich marek w łącznej sprzedaży EV wyniósł 7,4 proc. (6 proc. rok wcześniej).

Trzeba działać teraz

CLEPA podlicza, że konkurencyjność UE znajduje się pod coraz większą presją, co podkreśla ciągły spadek jej udziału w tworzeniu globalnej wartości branży motoryzacyjnej do zaledwie 14,6 proc. w pierwszej połowie 2024 roku w porównaniu z 16,5 proc. w 2019 roku. – Potrzebujemy ponownej kalibracji regulacji. Oznacza to przyjęcie otwartości technologicznej odnośnie norm CO2, zapewnienie uczciwego dostępu do danych w pojazdach i ogólnie wzmocnienie gospodarki i konkurencyjności UE. Bez zdecydowanych działań Europa ryzykuje utratą pozycji lidera w sektorze motoryzacyjnym – zaznacza sekretarz generalny CLEPA, Benjamin Krieger.

Zajmująca się kontrolą jakości części samochodowych firma Exact x Forestall, dawniej Exact Systems przeprowadziła ankietę wśród dyrekcji europejskich fabryk motoryzacyjnych. W 9 na 11 badanych krajów, najwięcej respondentów wskazało, że w 2035 roku (czyli w roku wycofania ze sprzedaży spalinowych samochodów) liderem sprzedaży EV w Unii Europejskiej będzie chiński producent. W tym gronie jest Polska (53% wskazań na chińską markę̨), Niemcy (45%), Turcja (48%) czy Węgry (59%).