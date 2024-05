Kultura szczupłego zarządzania

Prof. Instytutu Gospodarki Światowej SGH Paweł Lesiak uważa, że wprowadzanie zarządzania wyszczuplającego (lean) zmusza zarząd do przejrzenia procedur i uporządkowania ich, co zarazem daje możliwość dogłębnego poznania biznesu. – Trzeba też pamiętać, że procedury nie są „na ładną pogodę”, ich znaczenie uwidacznia się właśnie w trudnych czasach – podkreśla Lesiak.

Podobnego zdania jest dyrektor zarządzający IPP Polska Tomasz Sączek. – Lean w branży Transport Spedycja Logistyka to nie moda, ale zdecydowanie konieczność. Chociaż wdrożenie lean wiąże się z pewnymi wyzwaniami, korzyści płynące z jego zastosowania przewyższają te trudności, co czyni lean kluczowym elementem strategii zarządzania w nowoczesnej logistyce – zaznacza Sączek.

Wymienia, że lean to redukcja marnotrawstwa, zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa jakości usług, zwiększenie elastyczności i wreszcie redukcja kosztów.

Kultura i sposób myślenia

Lean jest znane do dekad. – Po wielu latach lean stało się słowem wytrychem, który ma mieścić w sobie wszystkiego rodzaju usprawnienia. Tymczasem to fundament do kolejnych działań, ponieważ myślenie lean porządkuje procesy. Nie ma automatyzacji bez ułożenia procesów w firmie. Automatyzacja to modny temat, ale jeśli w firmie masz bałagan XS i go zautomatyzujesz, to masz bałagan XL. Lean ma wytworzyć kulturę, która ułatwi uporządkowanie procesów i zachęci pracowników do zaangażowania w identyfikację i likwidację marnotrawstwa – uważa prezes Smart Project Radosław Śliwka.