Organizacja GITD będzie ustalana na nowo

Przyznaje, że podwyżki, o które walczą inspektorzy GITD w ramach sporu zbiorowego z pracodawcą nie otrzymały póki co zielonego światła z Ministerstwa Finansów. – Trudno więc wskazywać perspektywę czasową ich wprowadzenia. Natomiast jeśli chodzi o zmiany organizacyjne to jest to proces długotrwały. Na chwilę obecną 8 grudnia 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ITD, ale nie znajduje on poparcia obecnych władz i jesteśmy na etapie walki o jego przetrwanie. Projekt ten odzwierciedla oczekiwania zarówno inspektorów jak i zrzeszeń przewoźników co do formy działania ITD - statut służby mundurowej, ale jednocześnie wymaga wielu poprawek celem dostosowania do obecnych warunków – przypomina przewodnicząca.