Importerzy z Chin jeszcze nie sięgają po transport lotniczy

Przekierowanie kontenerowców z Morza Czerwonego i Kanały Sueskiego na dłuższą o 3,5 tys. mil morskich wokół Afryki wydłuży czas dostawy o 3-4 tygodnie. – Większość firm, którym zależy na czasie, wybiera inne opcje, takie jak transport towarów koleją bezpośrednio z Azji do Europy czy serwis lotniczy z wykorzystaniem portów w Ałmaty oraz Astanie – wskazuje Seafreight Product Director – CEE w Rohlig Suus Logistics Przemysław Komar.

Dodaje, że kryzys na Morzu Czerwonym powoduje, że cały czas powstają opcje, które zapewnią ciągłość łańcuchów dostaw, również w przewozach z i do krajów bezpośrednio dotkniętych problemami z brakiem bezpiecznych rozwiązań morskich. – Z tego powodu w Suusie otworzyliśmy nowy serwis z Europy na Bliski Wschód. Z portów w Gdyni czy Gdańsku (transit time – 30 dni), a także w Koprze (transit time – 20 dni) zapewniamy transport morski do Damietty oraz Port Said w Egipcie, gdzie towar jest przeładowywany i dostarczany do Arabii Saudyjskiej z wykorzystaniem frachtu drogowego – opisuje Komar.

Czy w tej sytuacji sięgną po szybszy transport lotniczy z Chin? – Według mnie jest jeszcze za wcześnie, aby zaobserwować wzmożone zainteresowanie klientów alternatywnym transportem lotniczym z dwóch powodów: - klienci jeszcze nie zostali bezpośrednio dotknięci poprzez obniżenie stanów magazynowych do poziomów krytycznych, - naturalną alternatywą dla transportu lotniczego pozostaje opcja kolejowa i w jej kierunku zwraca się zainteresowanie importerów – uważa Air & Rail Freight Country Manager Raben Piotr Toczyłowski.

Zaznacza, że od wielu miesięcy obserwuje wzmożone zainteresowanie importerów rynkiem tureckim, który jest logistycznie bardziej stabilny i tańszy. Przewiduje jednak większy popyt na transporty lotnicze z Dalekiego Wschodu, raczej jednak będzie to trend zgodny z chronologią kalendarza - wzmożonego ruchu towarowego przed chińskim nowym rokiem. – Sądzę, że klienci bazujący na transporcie morskim będą w stanie wytrzymać dodatkowe 20 dni tranzytu przesyłki i nie będą decydować się na transport lotniczy w okolicach 4 dol. za kilogram frachtu – wskazuje Toczyłowski.