Otwarta arktyczna droga dla kontenerowców

Płynący z Szanghaju chiński kontenerowiec o wysokiej klasie lodowej zawinął w połowie października do Petersburga i Kaliningradu. Gubernator Kaliningradu Anton Alikhanow poinformował, że pływający pod flagą Hong-Kongu, zbudowany w 2005 roku statek zawinął w drodze z St. Petersburga do Chin. Mogący pomieścić 1600 TEU kontenerowiec New Polar Bear zacumował w Bałtijsku. – Jest szybciej i taniej niż przez Kanał Sueski – zaznaczył gubernator.

To jest drugie wejście do portu tego statku, pierwsze odbyło się 7 czerwca br. Jednostka wyładowała ok. tysiąc TEU. Należy do chińskiego armatora NewNew Line Shipping na uruchomionej w czerwcu 2023 roku trasie z Chin do Archangielska, St. Petersburga i Kaliningradu. Podróż trwa 25-28 dni.

Jak na kontenerowce niewielka jednostka (169 m długości, 27 m szerokości, zanurzenie ponad 9 m) przeciera nową trasę, która najprawdopodobniej będzie intensywniej używana od przyszłego roku. New Polar Bear jest już w drodze powrotnej do Chin.

Droga północna jest możliwa do użytkowania dzięki coraz cieńszej pokrywie lodowej. W styczniu 2021 roku rozpoczęły na niej żeglugę gazowce należące do Sowkomflot. Moskwa inwestuje w nową trasę i spodziewa się, że w 2024 roku przewieziony na niej tonaż wyniesie 80 mln ton, gdy w 2022 roku było to 34 mln ton.