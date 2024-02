Kontenerowce będą tanieć, a tankowce podrożeją

Masowce cieszą się także wysokimi wycenami wartości, ponieważ eksport rudy żelaza i boksytów z Brazylii do Chin kwitnie, podobnie jak eksport zbóż z Brazylii i USA oraz import węgla przez Chiny. W rezultacie zapotrzebowanie na statki masowe różnej wielkości jest wysokie.

Specjaliści Veson prognozują, że zapotrzebowanie na węgiel ze strony Indii i Chin będzie rosło, co przełoży się na zapotrzebowanie na transport morski. W tym roku przewozy morskie ładunków suchych wzrosną w stosunku do ub.r. o 2,4 proc. do 5186 mln ton, w kolejnym roku dynamika sięgnie 2,5 proc., a w 2026 roku zmaleje do 1,9 proc. do 5419 mln ton.

Susza zmniejszyła przepustowość Kanału Panamskiego o połowę do 24 jednostek dziennie, co spowodowało opóźnienia w żegludze i zmusiło niektórych armatorów do skierowania statków wokół Przylądka Horn.

Na rynku kontenerowców pojawiło się wiele nowych statków, w 2021 roku armatorzy zamówili jednostki o nośności 3,9 mln TEU, w kolejnym roku 3,2 mln TEU i w ubiegłym roku 1,7 mln TEU. To więcej niż w rekordowym dotychczas okresie 2005-2008 roku.

Te w większości dwupaliwowe jednostki trafiły lub trafią na dłuższe trasy wokół Afryki, po zamknięciu Morza Czerwonego. Na trasie z Chin do Europy popyt powinien powrócić w przyszłym roku, o ile sprawdzą się prognozy wzrostu unijnego PKB.