Chińskie kontenerowce na arktycznej trasie

Maersk spodziewa się zamknięcia Morza Czerwonego dla żeglugi do końca 2024 roku, więc dla statków płynących z Chin do Europy pozostaje tylko dłuższa trasa wokół Afryki. MSC, CMA CGM i Hapag Lloyd zapowiedziały, że nie będą używać trasy północnej, aby nie zanieczyszczać środowiska.

Ekologicznych rozterek nie mają Chińczycy. Ich dwa statki są w drodze wokół Rosji do Archangielska, a następnie portów na Bałtyku. Xin Xin Hai 1 wypłynął z portu Taicang niedaleko Szanghaju 5 lipca i od tego czasu przepłynął przez Cieśninę Beringa na Północny Szlak Morski. Statek o nośności 21 279 ton (DWT) może przewieźć 1220 standardowych kontenerów (TEU). Xin Xin Hai 1 jest eskortowany przez nuklearny lodołamacz Sibir. Siostrzany statek Xin Xin Hai 2 podąża za nim z tygodniowym opóźnieniem. Jednostka o nośności 29 008 DTW wypłynęła z chińskiego portu Rizhao w połowie lipca i mija Cieśninę Beringa.

Eskorta lodołamaczy

Części trasy jest już wolna od lodu latem, jednak trudniejsze warunki na Morzu Wschodniosyberyjskim wymagają eskorty lodołamacza dla statku lekkiej klasy lodowej.

Statki obsługiwane są przez spółkę New New Shipping Line. Firma rozpoczęła działalność w Arktyce zeszłego lata, realizując siedem rejsów w okresie od lipca do grudnia, w tym kontrowersyjny rejs NewNew Polar Bear, który spowodował zniszczenia podmorskiego gazociągu między Finlandią i Estonią.