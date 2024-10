W morskich terminalach kontenerowych ożywienie

Baltic Hub pracuje na wysokich obrotach, tegoroczne przeładunki powinny być większe niż rok temu. Jesienne ożywienie widoczne jest także w rekordowych wynikach operacyjnych. Podczas sobotniej nocnej zmiany z 7 na 8 września, w ciągu 12 godzin BH przeładował 888 kontenerów, co jest nowym rekordem na jednej zmianie. Co więcej, przeładunki z całego 36 tygodnia na bocznicy kolejowej okazały się również rekordowe, bowiem udało się obsłużyć prawie 9 000 kontenerów.

Zarząd terminalu informował we wrześniu, że z powodu ogromnego natężenia ruchu, od 16 września 2023 r., bramy były otwarte w soboty do godziny 18:00, a w niedzielę już od godziny 6:00. Przedłużono także otwarcie w soboty z godziny 14:00 do 18:00 i przyspieszono niedzielne otwarcie z godziny 18:00 do 06:00.

Importerzy chcą zdążyć przed wyborami

Podobnie jest także w innych portach. Hamburg pracuje na wysokich obrotach nie tylko w powodu szczytu sezonu transportowego. – Klienci starają się zapełnić magazyny towarem przed wyborami w USA, obawiając się podwyżek ceł w razie wygranej Trumpa – tłumaczy dyrektor generalna HHLA Angela Titzrath.

Już latem widoczne były wzrosty przeładunków, wskaźnik RWI/ISL był w sierpniu o 8 proc. wyższy r/r. Porty przygotowują się na rosnący popyt. Spółka Kone Kranes podaje w raporcie, że wartość portfela zamówień urządzeń portowych przekroczyła w trzecim kwartale 400 mln euro i była o 44 proc. większa niż rok wcześniej. Sprzedaż w tym samym okresie wzrosła o ponad 6 proc. do 1070 mln euro.