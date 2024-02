Znikają kierowcy z Ukrainy, a będzie jeszcze gorzej

W ubiegłym roku drastycznie zmalała liczba pracujących w Polsce kierowców z Ukrainy. Z danych GITD wynika, że liczba aktywnych świadectw kierowcy wydanych dla obywateli Ukrainy zmalała w 2023 roku o 30 proc. do 49,7 tys. Na koniec 2023 roku w obrocie znajdowało się 88,9 tys. zezwoleń dla Ukraińców i pozostają oni największą grupą zagranicznych kierowców w Polsce. – Szczyt zatrudnienia kierowców Ukraińskich mamy już za sobą. Ich odpływ będzie następował. Jeżeli Holendrzy i Niemcy będą zakładali na Ukrainie firmy, to wielu Ukraińców będzie chciało zatrudniać się w firmach we własnym kraju – przypuszcza prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Tomasz Rejek.

Po części brak kierowców z Ukrainy zastępowany jest pracownikami z Białorusi. W ub.r. liczba świadectw kierowcy wydanych obywatelom Białorusi wzrosła o 97 proc. do 37,8 tys. i na koniec roku 56,3 tys. Białorusinów miało świadectwa kierowcy. Liczba wydanych nowych świadectw kierowcy zmalała w 2023 roku o 3,3 proc. w stosunku do poprzedniego do 103,2 tys.

Łącznie na koniec 2023 roku w obrocie znajdowało się 162,5 tys. świadectw, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Poza Ukraińcami i Białorusinami jest jeszcze kilkadziesiąt narodowości, ale reprezentowane przez niewielkie grupy. Na trzecim miejscu w rankingu krajów znalazł się Uzbekistan (ponad 2,3 tys.) przed Gruzją (blisko 2,3 tys.).

Analitycy Polskiego Instytutu Transportu Drogowego zaznaczają, że rok 2023 był pierwszym, w którym GITD podało w zestawieniach tak dużą liczbę świadectw dla kierowców z Azji. Wcześniej klasyfikowani byli (ze względu na śladowa ilość) w grupie „inni”.