DHL Parcel stawia na międzynarodowe przesyłki

Kolejnym polem konkurencji między firmami kurierskimi są dostawy przesyłek w ruchu międzynarodowym. Przewiduje się, że dalszy wzrost handlu międzynarodowego e-commerce będzie coraz większy, a sprzedaż na tym rynku w 2030 roku osiągnie nawet 1 bln dol.

Za prognozami idą spore inwestycje. DHL Parcel Polska uruchomił w podpoznańskim Robakowie Międzynarodowe Centrum Logistyczne o powierzchni 32 tys. m kw. Zainstalowany w nim trzypoziomowy sorter może obsłużyć 45 tys. paczek w godzinę, co pozwala przyjąć do 1200 transportów liniowych dziennie. Jednocześnie może przyjąć i rozładować nawet 44 ciężarówki oraz załadować blisko 300.

Zlokalizowane w zachodniej części Polski MCL ułatwi obsługę rosnącego ruchu zagranicznego. Firma realizuje dostawy do 27 krajów na terenie Unii Europejskiej oraz do Wielkiej Brytanii. – Crossborder jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów handlu, a my konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję w tym obszarze logistyki. W kolejnym etapie planujemy uruchomienie połączeń do krajów Beneluksu, Iberii oraz Skandynawii. Przygotowujemy również rozwiązania dla kierunków południowej Europy. Niezwykle perspektywiczne są także rynki czeski i słowacki. Według raportu „The DHL Online Shopper Report 2022” ponad połowa ankietowanych kupujących za granicą, dokonuje co najmniej jednej transakcji międzynarodowej w miesiącu, a 20% uważa, że ​​w następnym roku będzie kupować w ten sposób więcej – wskazuje CEO DHL Parcel Polska Agnieszka Świerszcz.

Także prezes DPD Polska Rafał Nawłoka uważa, że popularność międzynarodowych przesyłek szybko rośnie. – Ruch międzynarodowy przesyłek związany jest z siłą naszej waluty względem waluty naszych sąsiadów – zaznacza prezes DPD Polska. – Obserwujemy rosnące ilości paczek kierowane do innych krajów i prym wiodą duzi operatorzy, którzy sprzedają odzież, buty. Widzimy coraz więcej polskich firm i to nie tylko dużych, ale także małych, odzieżowych, meblarskich, oponiarskich, które są aktywne w tym obszarze – wymienia Nawłoka.