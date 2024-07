Listy jeszcze nie umarły

Kolejnym segmentem generującym wysokie ilości usług pocztowych są usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, do których zalicza się między innymi świadczenie usług na rzecz nadawców masowych (tj. nadających pow. 100 tys. przesyłek rocznie). Charakterystyczne dla tego segmentu są zatem masowe ilości kontraktów, przy negocjowaniu których uwidacznia się istotna siła przetargowa zamawiających. Przekłada się to na efektywną presję na obniżanie cen, co sprawia, że segment ten, generując aż 22,1% ilości całkowitej rynku usług pocztowych, dostarcza jedynie 7,8% wartości rynku, wskazuje raport UKE.

Elektroniczne doręczenia

Przesyłki listowe będą migrowały do tańszego i szybszego kanału elektronicznego. Eksperci w Raporcie „e-Doręczenia bezpieczne rozwiązanie dla transformacji korespondencji papierowej” obliczają, że przedsiębiorstwa mogą przenieść do usługi e-Doręczeń kwalifikowanych co najmniej ćwierć miliarda przesyłek rocznie, realizowanych aktualnie w formule tradycyjnej. – Tendencje spadkowe postępują na polskim rynku podobnie, jak w wielu innych krajach, co związane jest m.in. z cyfryzacją i przechodzeniem na elektroniczną wymianę dokumentów. Skala korespondencji listowej w tym obszarze wciąż jest jednak duża, a listy stanowią niemal 97 proc. wolumenu usług wchodzących w zakres usług powszechnych – dodaje prezes Speedmail.

Analitycy szacują, że z tytułu usługi e-Doręczeń przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać docelowo nawet 1,49 mld zł oszczędności w skali roku. Natomiast w przypadku migracji 90% przesyłek administracji publicznej do usługi elektronicznej maksymalne oszczędności w skali roku dla administracji publicznej oraz obywateli i przedsiębiorstw związane z komunikacją z administracją publiczną mogą przekroczyć 2,3 mld zł.

Poczta Polska wyjaśnia, że usługi świadczone jako e-Doręczenia są usługami zaufania, świadczonymi na bazie Rozporządzenia eIDAS oraz norm ETSI, tak jak znane już nam wszystkim podpisy elektroniczne. Usługi zaufania świadczone są już w wielu europejskich krajach, a w przypadku usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego (RDE), również przez operatorów pocztowych, którzy stali się tzw. dostawcami usług zaufania.