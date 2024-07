Kolej zapowiada turbo przyspieszenie i nowy rozkład jazdy

Analizy sieciowe są w toku, w drugiej połowie roku marszałkowie województw mają przesłać do MI ofertę przewozową i rozkład jazdy, aby resort mógł koordynować połączenia na szczeblu pociągów „ministerialnych” (uruchamianych z państwowym dofinasowaniem jak i komercyjnych) oraz samorządowych. W połączeniach uwzględnione są także linie autobusowe, obsługujące połączenia o małym natężeniu ruchu, na których nie opłaca się uruchamiać pociągu.

Zatem najbliższe półrocze będzie bardzo pracowite dla CPK, PKP PLK oraz MI, które od 1 lipca nadzoruje obie spółki. Wiceminister infrastruktury zapewnia, że kończy ze strukturą silosowa na kolei, „w której jeden drugiemu wyrywa pieniądze i składa doniesienia do prokuratury.” Zapowiada rozwój kolei oparty na liczbach i analizach oraz efektywnym wydawaniu publicznych pieniędzy. Uważa, że realne do osiągnięcia jest 600 mln pasażerów kolei rocznie.

Na początek „Y”

Z nowych linii jako pierwsza powstanie licząca 480 km „Y” łącząca Warszawę z Wrocławiem i Poznaniem przez Łódź. Budowa będzie kosztować 80 mld zł i potrwa do 2035 roku. Będzie wymagała budowy tunelu kolei szybkich prędkości w Łodzi (kosztorys na 2,8 mld zł, a przetarg ma być ogłoszony w najbliższych miesiącach), oraz tunelu wyjazdowego z Warszawy (kosztorys 5,5 mld zł). To najbardziej skomplikowane odcinki trasy, która pozwoli w 2035 orku skrócić podróż z Warszawy do Poznania do 1 godz. 40 min, i uzyskać taki sam czas z Warszawy do Wrocławia. Najszybsze pociągi pomkną na tej linii z prędkością 320 km/h.

Czytaj więcej Szynowy Ostatnia szansa dla polskiej kolei Ministerstwa: Finansów oraz Infrastruktury pracują nad nowelizacją ustawy o Funduszu Kolejowym. Bez niej zabraknie pieniędzy na modernizację sieci, a także budowę Kolei Dużych Prędkości.

Do końca 2025 roku potrwają analizy kolejnych tras (do niedawana nazywanych szprychami), liczących łącznie 1500 km. Są to:

CMK Północ, czyli szybka trasa z Warszawy do Gdańska,