Bogatsze samorządy sypną kasą na transport

MF podlicza, że nastąpi zasadniczego wzrostu poziomu dochodów własnych samorządów. Wpływy z PIT wzrosną z 88 do 173 mld zł, zaś z CIT z 23 mld zł do prawie 30 mld zł. Resort szacuje, że dochody JST po wprowadzeniu nowej ustawy wzrosną w 2025 roku o 16 mld zł w stosunku do obowiązującego systemu, w którym skalkulowana jest już na 2025 rok subwencja rozwojowa w wysokości 3,5 mld zł.

Dochody JST w 2025 roku będą tym samym wyższe o 35,2 mld zł w stosunku do dochodów z roku 2024; a w perspektywie najbliższej dekady dochody JST wzrosną o ponad 230 mld zł. – To samorządy budują jakość codziennego życia Polek i Polaków. Odpowiadają za edukację, organizują lokalny transport – przypomina minister finansów Andrzej Domański.

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu w proponowanej nowelizacji ustawy o elektromobilności proponuje, aby miasta powyżej 100 tys. mieszkańców kupowały wyłącznie elektryki lub autobusy na wodór. Te modele są 2-3 razy droższe od diesli i miasta liczą na unijne wsparcie, bez którego nie ma zamówień.

Zastój w rejestracjach

Tymczasem na rynku autobusowym panuje zastój. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz firma badawcza JMK podkreślają w raporcie o rynku autobusowym, że „kategoria miejska znajduje się aktualnie w „dziurze” pomiędzy unijnymi perspektywami finansowymi. Jedna się kończy i druga się jeszcze nie rozpoczęła. Dlatego na razie liczba rejestracji nie jest tutaj wysoka, natomiast jest to bardzo ważny czas składania projektów pod unijne granty Funduszy Europejskich, FEniKS, Polski Wschodniej i KPO. Cały czas czekamy też na umowy z III edycji Zielonego Transportu Publicznego. I to one właśnie zapoczątkowują kolejny miejski boom, który będzie miał przełożenie na wyniki w 2025 roku, a przede wszystkim w 2026 r.”