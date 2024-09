W Europie trwa wyścig po miejsca na automaty paczkowe

Czy nadchodzi konsolidacja?

Walka o miejsca instalacyjne do schowków będzie coraz trudniejsza, małe sieci mogą mieć kłopoty z zyskownością działania. Wiceprezes Last Mile Experts przypuszcza, że konsolidacja nadejdzie, ale przed tym jest jeszcze etap sieci agnostycznych, które oferują dostęp do swoich maszyn wielu przewoźnikom. – Takimi modelami są na przykład Myflexbox z Austrii, który po sukcesie w rodzimym kraju buduje podobną sieć w Niemczech. Jest to operator sieci automatów, ale bez własnej infrastruktury logistycznej/kurierskiej. Innym przykładem jest Holandia, gdzie narodowy operator Post NL na początku tego roku udostępnił swoje automaty paczkowe innym operatorom logistycznym – wskazuje przykłady Gral.

Uważa, że technologia IT nie jest żadną przeszkodą w łączeniu się sieci, czego przykładem jest włoski rynek, na którym wspólnie w sojuszu działają DHL i Poste Italiane. – Nasza zaprzyjaźniona firma BLOQ.IT z Portugalii, której kilka lat temu pomagaliśmy w budowaniu strategii rozwoju posiada takie rozwiązania technologiczne, które umożliwiają integracje różnych maszyn z różnymi platformami przewoźników. Dowiodła tego w ub. roku wygrywając paneuropejski przetarg DHL na integrację maszyn we wszystkich krajach, gdzie DHL posiada swoje lub partnerskie automaty paczkowe. Zrobili to w Czechach z automatami PPL, w Niemczech z One Stop Box (agnostyczna sieć automatów DHL) a teraz właśnie we Włoszech – wymienia wiceprezes LME.

Ocenia, że kolejne lata będą sceną dynamicznych zmian w tym zakresie, ponieważ rosnące koszty operacyjne a także, może nawet przede wszystkim, aspekty ekologiczne wymuszające redukcję emisji spalin podczas dostaw ostatniej mili będą główną siłą napędową tych zmian.