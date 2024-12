Unijna reforma celna kosztem małych firm

To dostosowanie ułatwi bezproblemowe odzyskiwanie podatku VAT od importu, zmniejszy ryzyko błędów lub sporów i pomaże zwalczać oszustwa, takie jak zaniżanie wartości i błędna klasyfikacja towarów. Ponadto, zharmonizowane systemy zwiększą efektywność łańcucha dostaw, umożliwią władzom lepszą integrację danych i ostatecznie stworzą bardziej konkurencyjne i przejrzyste środowisko handlowe w UE.

Cyfrowa biurokracja

Podpisani zwrócili się o zewnętrzną ocenę unijnego centrum danych celnych, „w szczególności pod kątem jego wykonalności, skuteczności, ochrony danych i wpływu na działalność przedsiębiorców. Dodatkowo system informatyczny UKC powinien wspierać cyfrową interoperacyjność z innymi światowymi zwyczajami systemy (np. eTir, eATA) w celu utrzymania i rozwijania istniejących najlepszych praktyk w operacjach celnych”.

Czytaj więcej Morski W przygotowaniu nowy tor podejściowy dla Świnoujścia Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma szansę być gotowy na przełomie 2028 i 2029 roku.

Dyrektor IRU ds. rzecznictwa UE Raluca Marian przyznaje, że cyfryzacja powinna zmniejszyć obciążenia administracyjne, jednak „niespójne procedury celne w państwach członkowskich spowodowały nieefektywność, długie czasy oczekiwania i niepotrzebne kary dla sektora transportu drogowego. Ponieważ 85% przewoźników drogowego transportu towarowego to MŚP, wyzwania te stanowią nieproporcjonalne obciążenie dla sektora”.

Sygnatariusze przypominają, że pierwszy etap wdrożenia ma być osiągnięty 31 grudnia 2025 roku. Tymczasem kilka państw członkowskich ogłosiło, że nie będzie gotowe z systemami IT. „Zwracamy się do Komisji o przedstawienie realistycznego planu zapewniającego pełne działanie systemów informatycznych wdrożone oraz aby przepisy celne we wszystkich państwach członkowskich UE-27 były jednolicie stosowane w wersji cyfrowej” apelują sygnatariusze.

Uważają, że dopóki istniejące systemy informatyczne UKC będą działać, powinny pozostać w mocy, aby zapewnić pewność prawa.