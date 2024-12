KE cofnęła się pół kroku pod naporem przewoźników

Problem z urządzeniami polegał na ich późnym przygotowaniu i dostawach oraz wysokiej cenie – tachograf wraz z montażem kosztuje ok. 4 tys. zł. W całej UE jest tylko dwóch dostawców: Continental i Stoneridge. W ruchu międzynarodowym pracuje ok miliona samochodów ciężarowych. – UE wprowadza absurdalne przepisy nie licząc się z faktem, że płacimy ogromne pieniądze, aby podążać za wymogami unijnymi. Dysponujemy więc bardzo młodym taborem i nagle musimy wyrzucić dobrze funkcjonującą część i na własny koszt kupić nowy tachograf za tysiąc euro, który będzie służyć nie nam, ale urzędnikom. Zmusza się stojących w obliczu bankructwa przewoźników do absurdalnego wydatku, więc nie dziwię się, że się burzą – ocenia prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.

Przypomina, że jednym z głównych postulatów marcowego Forum Transportu Drogowego była sprawa refinansowania wymiany tachografów. – Przedstawicielka Komisji Europejskiej po analizie sprawy podczas konsultacji z przewoźnikami w Polsce jednoznacznie wskazała prawne możliwości wsparcia branży przy wymianie tachografów ze środków KPO. Podczas prób wykorzystania tych funduszy przez polską administrację, Komisja Europejska blokuje taką możliwość. Przy obecnym stanie budżetu państwa, właśnie to źródło finansowania KPO rozwiązywałoby całkowicie problem – uważa prezes ZMPD.

Z badań Inelo (Grupa Eurowag) przeprowadzonych w grudniu na próbie 14 tys. samochodów wynika, że 29 proc. przewoźników nie wymieniło jeszcze tachografu. Do 18 sierpnia 2025 roku będzie trzeba dokonać wymiany tachografów które były montowane po 2019 roku.