Łakomy dla logistyków rynek żywności w Polsce

Po przejęciu firmy Pago, mający siedzibę w Michigan (USA) fundusz REIT specjalizujący się w magazynowaniu w temperaturze kontrolowanej i dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych Lineage otworzył 23 listopada w Warszawie biuro regionalne na Europę Środkowo-Wschodnią. – Polska jest szóstym co do wielkości producentem żywności w Unii Europejskiej, a nasza sieć umożliwi klientom z tego regionu dostęp do rozwiniętego rynku z najnowocześniejszymi technologiami – tłumaczy prezes Lineage Europe Harld Peters.

Lineage korzysta z technologii chłodniczych i strategicznie położonych centrów logistycznych w ważnych portach europejskich, takich jak Hiszpania, Włochy czy Francja. W sumie dysponuje siecią ponad 70 obiektów chłodniczych w 11 krajach Europy, z czego 6 znajduje się w Polsce. W 2020 roku firma wykupiła Pago, największą w Polsce sieć magazynów w temperaturze kontrolowanej. W tym samym roku Lineage przejęło firmy w Dani, Hiszpanii oraz Norwegii. W 2021 roku przejęła dużego hiszpańskiego operatora Grupo Fuentas.

Od stycznia 2020 roku Lineage pozyskało 6,7 mld dol. na inwestycje w nowe źródła prądu i przejęcia.

Lineage ma na świecie ponad 400 obiektów chłodniczych o łącznej pojemności przekraczającej 70 milionów metrów sześciennych w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji.