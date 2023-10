Rośnie południowy jedwabny szlak

Nadawcy i zamawiający przekierowali część ładunków z trasy północnej na środkową, przez Morze Kaspijskie i Czarne do Rumunii. Zaangażowane w projekt państwa planują, aby przewozy z Chin trwały do 14 dni.

Rumunia zwiększa przewozy

Na zawirowaniach politycznych korzysta Rumunia i jej główny port morski. W 2022 roku przeładunki w Konstancy wzrosły o 12 proc. do 75,5 mln ton, ten rok zapowiada się także na rekordowy, w pierwszej połowie przeładunki sięgnęły 40 mln ton, o czym poinformował Daniel Jarnea z zarządu Portu w Konstancy. Zdolność przeładunkowa portu w Konstancy sięga 100 mln ton rocznie i część potencjału planuje wykorzystać obsługując Węgry, poprawiając połączenie kolejowe i drogowe z Budapesztem.

W 2022 roku przeładunki kontenerów wzrosły o 23 proc. do 776,6 tys. TEU, jednak port nie ma bezpośredniego połączenia oceanicznego z Azją, armatorzy przenieśli je do Turcji. Natomiast Jarnea zauważa, że Konstanca łączy 3 morza: Kaspijskie, Czarne i Bałtyk. Najtrudniejsze jest połączenie z Morzem Kaspijskim, gdzie infrastruktura jest najsłabsza, o małej przepustowości. Azerbejdżan (port Baku do zdolności 500 tys. TEU) i Kazachstan (Aktau) przystąpiły do rozbudowy portów i floty handlowej, a ponieważ oba państwa są bogate, prace będą miały finansowanie. Pod koniec 2022 roku oba państwa uruchomiły wahadło kontenerowe między obu portami. Rozbudową korytarza interesują się Niemcy, które pod koniec września spotkały się z przedstawicielami 5 państw regionu i dyskutowały o środkowym korytarzu.

Koleje Trójmorza

Ma on znaczenie także dla Polski. Ten szlak, nazwany Rail intermarium promowała spółka PKP LHS. Członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Jacek Rutkowski dodał, że dla połączenia z południem kłopotliwa jest przeprawa przez Karpaty. Potencjał tego kierunku ujawni się dopiero po zakończeniu wojny na Ukrainie, gdy przez ten kraj zostanie zbudowana normalnotorowa linia kolejowa z połączeniem do Rumunii.