Sektor logistyczno-magazynowy ma przed sobą dekadę rozwoju

Przenosiny fabryk bliżej rynków zbytu, odwrót od globalizacji są szasną dla polskiej gospodarki. – Przez dekadę ten układ będzie nam sprzyjał. W oczach zagranicznych inwestorów mało jest atrakcyjniejszych krajów od Polski – uważa analityk PKO Bank Polski Piotr Bujak.

Rozwój polskich firm oraz inwestycje zagraniczne przyczynią się do dalszego rozwoju logistyki. Polska z niskimi kosztami pracy przyciąga i będzie przyciągała z zmieniającym się otoczeniu bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ).

W latach 2020-2022 wartość zagranicznych inwestycji wzrosła w Polsce o 14,3 mld dol., gdy w Rumunii o 7,8 mld., na Słowacji o 5,3 mld, na Węgrzech o 1,5 mld i w Czechach o 0,4 mld dol. W ostatnich dwóch latach są one na poziomie rekordowych wyników zanotowanych po wejściu Polski do UE. W porównaniu do PKB, BIZ stanowią 4,3 % polskiego PKB, gdy na Węgrzech 5,1 % PKB, zaś na Słowenii 2,6%. Polska w przyciąganiu BIZ zajęła 14 miejsce na świecie i 4 w Europie.

EY podlicza, że liczba Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w Polsce wzrosła o 23% do 237 w 2022 r., równolegle liczba miejsc pracy generowanych przez te inwestycje spadła do 18,4 tys., to 12% mniej niż w inwestycjach ogłoszonych w 2021 roku. Zarazem w Europie nastąpiła stagnacja – liczba BIZ wzrosła o 1% w 2022 r., przy spadku planowanych miejsc pracy o 16%, wynika z cyklicznego badania EY Atrakcyjność Inwestycyjna Europy. – Ten wynik nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę napięcia na poziomie geopolitycznym, otoczenie makroekonomiczne i kryzys energetyczny. W ubiegłym roku wskazywaliśmy, że wybuch wojny w Ukrainie może spowodować wstrzymanie decyzji przez inwestorów. Tak się stało i widać to w wolumenie inwestycji, oraz – może nawet bardziej – na poziomie zatrudnienia generowanego przez BIZ. Ten wynik nieco rozczarowuje, biorąc pod uwagę oczekiwania na ożywienie inwestycji, wstrzymywanych wcześniej przez pandemię – ocenia partner zarządzający EY Polska, partner zarządzający Regionem EY CESA Jacek Kędzior.