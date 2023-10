Państwa członkowskie UE za utrzymaniem limitów emisji CO2

Przypomina, że ustawodawcy muszą także uwzględnić odrębne potrzeby infrastrukturalne bardzo różnych segmentów pojazdów. – Na przykład autokary będą wymagały dostępu do stacji ładowania i uzupełniania o dużej mocy w bardzo określonych lokalizacjach, podczas gdy ciężarówki dalekobieżne będą potrzebować bezproblemowego dostępu do ładowania lub uzupełniania paliwa na trasie na europejskich drogach – wymienia de Vries.

Szalone tempo zmian

Ten sam argument podnoszą przewoźnicy, którzy obawiają się, że zostaną sami z koniecznością poniesienia dużych inwestycji w nowy tabor i infrastrukturę, aby spełnić wyśrubowane limity, które będą obowiązywać już od 2030 roku. – W praktyce oznacza to, że za zaledwie sześć lat nie więcej niż połowa nowo wyprodukowanych samochodów ciężarowych i autokarów będzie wyposażona w te same technologie, które widzimy obecnie na drogach. Całkowicie ignoruje to rzeczywistość, w której infrastruktura dla pojazdów zeroemisyjnych nie będzie gotowa do masowego wdrożenia na obszarach miejskich i sieciach dróg UE. Nawet obecny cel 30% jest trudny do osiągnięcia – zaznacza dyrektor ds. rzecznictwa IRU UE Raluca Marian.

Poprawki naniesione przez KE w marcu nie zadowalają przedsiębiorców. – Mimo że Rada utrzymała niewielki, 10-procentowy margines dla pojazdów ciężarowych napędzanych paliwem neutralnym pod względem emisji po 2040 r., okno to może okazać się zbyt małe, aby zachęcić producentów i producentów paliw do budowy i wspierania pojazdów ciężarowych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, które są absolutnie niezbędne do niektórych operacji – uważa Marian.

W przypadku autobusów rada przystała na 100-procentowy poziom ograniczeń do 2035 roku, ale przyjęła 85-procentowy limit na 2030 rok. – Z zadowoleniem przyjmujemy wprowadzenie przez Radę niuansów i dawki rzeczywistości do prawodawstwa poprzez wyjaśnienie rozróżnienia między autobusami miejskimi i międzymiastowymi – zaznaczyła przedstawicielka IRU.

Kontrola postępu

Zgodnie z zaleceniami branży Rada postanowiła przyspieszyć z 2028 na rok 2027 klauzulę przeglądu celów, co zapewni nowemu przywództwu politycznemu UE, które pojawi się w przyszłym roku, wystarczająco dużo czasu na zakończenie prac przed terminem przypadającym na rok 2030.