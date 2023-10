DB Cargo na diecie

Już od 1 stycznia 2024 roku zaczną obwiązywać nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Zgodnie z nimi każdy nabywca samochodu zobowiązany będzie do złożenia wniosku o jego rejestrację. To znacząca zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących zasad, kiedy wystarczyło zgłosić jego nabycie.