Wczoraj wypadek, dzisiaj wyrok: kolizja w Ghanie

Ministerstwo Rozwoju Kolei Ghany podało komunikat poinformowało, że 18 kwietnia o 12.10 miał miejsce wypadek. Podczas jazdy próbnej pociąg Pesa najechał na stojącą za zakrętem ciężarówkę. Stałą ona w poprzek torów, w miejscu gdzie nie było przejazdu. Kabina ciężarówki była pusta, nie było rannych, systemy bezpieczeństwa pociągu zdały egzamin.

Policja podała, że o północy aresztowała kierowcę, który zostawił ciężarówkę na torach, przez co spowodował wypadek kolejowy. Sąd skazał kierowcę na pół roku więzienia.

Pociąg jest w warsztacie, uszkodzenia nie są duże i dotyczą tylko przodu wagonu. Właściciel ma nadzieję, że firma ubezpieczeniowa szybko zamknie sprawę i umożliwi przywrócenie pojazdowi sprawności.

W wypadku brał udział pierwszy pociąg Pesy, jaki producent wysłał do Ghany. Drugi trafi do odbiorcy latem. Umowę na dostawę dwóch pociągów i w opcji do 12 pociągów Pesa podpisała z rządowym Ghana Railway Development Authority Ghany w 2022 roku w Berlinie na targach Innotrans.