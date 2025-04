Kolejarze domagają się wsparcia w konkurencji z przewozami samochodowymi

Sami autorzy przyznają, że w Polsce bocznice podlegają tym samym wymaganiom technicznym co linie kolejowe, gdy w wielu innych krajach nie są częścią infrastruktury kolejowej, więc ich budowa i obsługa jest znacznie tańsza niż w Polsce. Dlatego liczba bocznic systematycznie maleje. W 2021 roku działało w Polsce 849 bocznic (ponad tysiąc mniej w porównaniu do 2000 roku), z czego prawie połowa była zlokalizowana na terenie Śląska (152) i Dolnego Śląska (113), Wielkopolski (84) i Mazowsza (63).

Malejąca liczba bocznic jest typowym zjawiskiem. W latach 1993-2013 w Niemczech zmalała o 90 proc. do 1300, w Austrii między 2010 a 2020 rokiem o 38 proc. do 521 bocznic.

W opinii autorów tego opracowania bocznice wymagają pilnego wsparcia ze strony władz publicznych. Powinny one zatem być w możliwie maksymalnym zakresie zwolnione z danin publicznych. Zakres zastosowania zwolnienia powinien zostać określony wprost i precyzyjnie, tak by nie budził żadnych wątpliwości. Fundusze unijne wsparły transport intermodalny kwotą blisko 650 mln euro (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027) oraz w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility), tj. w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Autorzy powołują się przy tym na cele unijnego Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Terminale ogólnodostępne

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze przez przedsiębiorców transportu kolejowego jest dostęp do infrastruktury kolejowej. Jednym z rozwiązań w tym względzie jest korzystanie z własnej bocznicy kolejowej. Drugim jest posługiwanie się ogólnodostępną infrastrukturą ładunkową, taką jak publicznie dostępne terminale intermodalne.