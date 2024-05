Od prezesa do kierowcy

Czytaj więcej Morski Na morzu konkurencja już wolna, ale stawki nadal wysokie Armatorzy już nie mogą stworzyć aliansów na specjalnych zasadach, lecz czy obniży to ceny frachtów morskich i pomoże spedytorom jeszcze nie jest oczywiste.

Wysypiał się pan, czy nasłuchiwał czy aby ktoś się nie włamuje?

Spaliśmy za dnia, wtedy nie ma problemu z włamaniami. Gdy mówimy o naszych ciężarówkach, inwestujemy w bezpieczeństwo. Nasze centrum nadzoru czynne jest 24/7, wszystkie naczepy spełniają wymogi TAPA, są wyposażone w zamki, alarmy, a każda ciężarówka jadąca do Wielkiej Brytanii jest sprawdzona w serwisie, aby nie było na pokładzie imigrantów. Dużo inwestujemy w bezpieczeństwo: ubezpieczamy ładunki, wybieramy bezpieczne drogi, parkingi i ustalamy na jakich można zatrzymać się z ładunkiem wysokiej wartości. Planiści stosują się zawsze do tych zasad. Nasz system bierze pod uwagę, gdy np. wieziemy perfumy lub golarki i czasem trzeba podjechać 15-20 km do najbliższego bezpiecznego parkingu.

A czy załadowcy biorą pod uwagę potrzeby kierowców?

Współpraca z załadowcami i odbiorcami to wyzywanie. Klienci mają okienka na załadunek i jeśli przybyłeś z wyprzedzeniem, to musisz czekać na swoją kolej. Oczekiwałbym większej elastyczności, choć rozumiem, że oni mają swoje problemy, my swoje. Klient widzi spodziewany czas przyjazdu (ETA) i na tej podstawie może dopasować się, ale nie zawsze jest to możliwe, bo odbiorcy mają własne procesy operacyjne. Czasem dostarczamy ładunek na taśmę, więc gdy jest on potrzebny na 13, to o 9 nikt go nie rozładuje, bo przeznaczony jest przecież bezpośrednio na linię.

Jak sprawdzają się systemy informatyczne?

Nawigacja pracuje perfekcyjnie, za myto i paliwo płacimy smartfonami i te urządzenia zaskoczyły mnie swoją sprawnością. Używamy systemu Fleethand, który automatycznie podpowiada kierowcom o załadunkach i rozładunkach. Jest to aplikacja na smartfonie i kierowca ma informację na bieżąco, nawet poza kabiną.

Czytaj więcej Drogowy Kierowcy ciężarówek mistrzami bezpieczeństwa Dzięki kierowcom ciężarówek rośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, powodują znacznie mniej wypadków od kierowców aut osobowych.

Na trasie używał pan tempomatu?

Używanie aktywnego tempomatu to nasz wymóg i tylko z nim uzyska się dobre rezultaty ekojazdy. Urządzenie widzi drogę na 2 km na przód i dostosowuje prędkość i pracę silnika do topografii. Dodatkowo Fleethand na bieżąco koryguje styl jazdy i podpowiada zmiany, co pozwala poprawić umiejętności.

Rozmawiał Robert Przybylski

Grupa Girteka ma rocznie ponad 2 mld euro przychodów, jest spółką należącą do Mindaugasa Raila (90%) i Edvardasa Liachovičiusa (10%). Jest to największa europejska firma transportowa mająca własne aktywa, dostarczająca ponad 600 tys. ładunków całopojazdowych (FTL) rocznie. Dysponuje 6000 ciężarówek i 7000 naczep, prowadząc usługi transportowe w całej Europie.